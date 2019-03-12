В Одессе наказали фаната "русского мира", работавшего в институте ВМС: фото и детали скандала

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вторник, 12 марта 2019, 12:57

Командование ВМС ВСУ уволило преподавателя кафедры тактики и общих военных наук в Институте Военно-морских сил Национального университета "Одесская морская академия" (ИВМС НУ "ОМА") Андрея Поспелова за распространение антиукраинских идей.

Об этом сообщила пресс-служба ВМС Украины в Facebook.

"В декабре 2018 года в ИВМС НУ "ОМА" был проведен конкурс на замещение вакантной должности профессора кафедры тактики и общевойсковых дисциплин, на котором среди двух претендентов победителем был выбран А. Поспелов. В это же время, в социальных сетях были размещены отдельные оценочные суждения о том, что назначение А. Поспелова на должность, связанную с педагогической деятельностью в ИВМС НУ "ОМА" является подрыванием авторитета ВМС ВС Украины и несет угрозы воспитанию будущих командиров ВМС ВС Украины в связи с тем, что он продвигает антиукраинские идеи", - сказано в сообщении.

В связи с этим, командование Военно-морских сил назначило совместную комиссию, которая в течение 2-х месяцев изучала обстоятельства проведения конкурса, научные и методические работы Поспелова, его выступления в СМИ, а также анализировала сообщения в соцсетях и выслушивала комментарии его оппонентов.

"По результатам изучения предоставленных сведений, комиссия пришла к выводу, что в проведении процедуры конкурса признаков нарушения нет. Также комиссия отметила высокий уровень энциклопедических исторических знаний, педагогических навыков Поспелова и его навыки преподавания", - добавили в ВМС.

В то же время, в ходе служебной проверки было установлено, что как минимум с 2014 года Поспелов на договорной основе сотрудничает с российским издательством "Эксмо". За это время в Москве было выдано несколько его книг преимущественно энциклопедического содержания.

"В январе 2019 года вышла очередная его книга под названием "Российский военно-морской флот", которая была оценена комиссией ВМС ВСУ, как откровенно пропагандистская", - пояснили в командовании ВМС.

По мнению украинских военных, работа Поспелова обосновывает и пропагандирует применение российского военно-морского флота, в том числе и современности, также и против Грузии и Украины. Такэе формирует мысль читателя о наличии историчен их оснований имперской политики России в историческом контексте и в сегодняшних условиях

"24 марта 1999 г. блок НАТО развязал войну против Югославии" (стр. 244), "8 августа 2008 г. началась война Грузии против Южной Осетии" (стр. 246). "Русское военно-морское оружие уникально и мощно настолько, что вызывает страх у недругов и зависть у многих всемирно известных производителей. Россию снова боятся, но и уважают. Пока корабли и подводные лодки российского военно-морского флота бороздят моря и океаны, до тех пор наша страна будет оставаться великой державой" (стр. 250)", - привели в ВМС цитаты из книги Поспелова.

Отметим, что в сети информация об антиукраинских взглядах Поспелова появлялась, в частности, еще в декабре 2018 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее активисты устроили "теплую" встречу фанату "русского мира" из Кременчуга.

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