В России принято новое решение по скандалу с "могилой" Путина

Запрещенная в Украине российская социальная сеть "ВКонтакте" восстановит посты с фотографией "надгробия" президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Лентач".

"Модераторы соцсети решили, что это все фотошопы. Поверили в реальность инсталляции только после подтверждения из местного суда", - написали в сети.

Напомним, фото с "надгробием" Путина удалили из соцсети "ВКонтакте" из многих сообществ за введение пользователей в заблуждение.

Активисту из Набережных Челнов, установившему надгробие Путину в знак протеста против законопроекта об изоляции рунета, дали 28 суток ареста. Его признали виновным в повторном нарушении порядка проведения акции.

Как сообщал "Апостроф", в Набережных Челнах (Татарстан, Россия) появилась "могила" президента РФ Владимира Путина, на которой стоит памятник с его фотографией.