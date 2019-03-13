На Донбассе поймали обученного в России боевика

12 марта на одном из блокпостов в Луганской области в зоне проведения операции Объединенных сил украинские силовики задержали боевика террористической группировки "ЛНР".

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

"12 марта на одном из блокпостов сотрудники Национальной полиции Украины из состава ОС задержали боевика 4-й отдельной мотострелковой бригады 2 АК оккупационных войск гражданина Б.", - сообщили в штабе.

Установлено, что задержанный проходил военную подготовку в российском Белгороде и вступил в ряды российских оккупационных войск. По данным украинских силовиков, он принимал участие в боевых действиях против сил ООС.

С задержанным проводятся следственные действия.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 11 марта в Луганской области правоохранители задержали украинца, оказавшемся боевиком так называемой "ЛНР".