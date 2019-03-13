Украину накроют две стихии: синоптик рассказала, кому повезет с погодой

В четверг, 14 марта, в Украину придет атмосферный фронт из Польши, связанный с северным циклоном Franz.

Об этом сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Поэтому в западных и северных областях Украины плюс в Винницкой снова будет облачно и с осадками. До Сумщины осадки не дойдут", - написала она.

По ее словам, в южной части, в большинстве центральных областей и на юге Украины удержится сухая погода, которую организует антициклон Gabi.

Синоптик прогнозирует ветер южного направления, 5-10 м/с, с порывами на западе до 15 м/с.

Температура воздуха ночью 14 марта от +3 -3 градусов, днем ожидается +4 +8. В Одесской области, в Черновицкой области и Закарпатье до +9 +11 градусов.

"В Киеве в четверг солнце скроется за фронтальными облаками, возможны небольшие осадки. Ближайшей ночью 0-2 градуса мороза, завтра днем +6 +8 градусов. В ближайшей перспективе, роскошными синоптическими дни будут воскресенье и понедельник", - добавила Диденко.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали, какая погода придет в Украину в апреле-мае.