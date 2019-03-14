Полный идиот: в сети показали видео, раскрывающее правду о Путине

В сети набирает популярность ролик, на котором президент России Владимир Путин не смог ответить на вопрос журналиста.

Кадры опубликовали пользователи Twitter.

Журналист поинтересовался у Путина о том, как он отвечает на вопросы, которые встают перед современной Россией. В ответ российский президент не смог сказать ничего внятного.

"Ну... Если... Я сам над чем-то работаю перед тем как что-то сказать, то так же как любой человек, я стараюсь вспомнить о том, что мне казалось важным и интересным", - сказал он.

При этом Путин выглядел явно несобранным и с трудом связывал несколько слов.

Х*йло без микрофона в ухе - полный идиот pic.twitter.com/qHHIb6Uuho — (@Lana_Ukrainian) 12 березня 2019 р.

Пользователи соцсетей связывают это то, что в ухе президента РФ не было наушника, в который ему надиктовывают "правильные ответы".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появилось шуточное видео, на котором лицо жены президента США Дональда Трампа Мелании заменено с помощью нейросети на лицо главы РФ Владимира Путина.