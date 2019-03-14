Слышь, работать: в ЛНР "узаконили" военное рабство, документ

Руководство боевиков так называемой "ЛНР" выпустило "приказ", которым фактически узаконивается военное рабство.

Об этом сообщает пользователь Necro Mancer в Twitter.

"Граждане обязаны прибыть согласно приказу в указанное место к назначенному времени и выполнять требования уполномоченных органов при выполнении работ для нужд обороны". Вот только я не совсем понял, что будет рабу, который не прибудет", - говорится в сообщении.

В самом "документе", который был опубликован на сайте так называемого "совета министерств ЛНР" говорится, что он вступает в силу спустя 10 дней с момента публикации, а значит - это произойдет 22 марта.

В "законопроекте" отмечается, что граждан могут привлечь для восстановления поврежденных или разрушенных объектов экономики, военных объектов и систем жизнеобеспечения.

Ранее "Апостроф" сообщал, что так называемый "советник главы "ЛНР" по внешним связям" Родион Мирошник выдал новый фейк о "зверствах" добровольцев на Донбассе, которые, якобы, убивают людей.