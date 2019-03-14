Смерть выдающегося украинского дипломата: названа его роль в сближении с ЕС

В сети напомнили об огромном вкладе в вопросе сближения Украины и ЕС выдающегося украинского дипломата Антона Бутейко, который умер в воскресенье, 10 марта.

Об этом в Facebook написал украинский дипломат Василий Филипчук.

"Он совершил уникальную в истории Украины миссию - в статусе спецпредставителя по вопросам европейской интеграции он за два или три месяца уехал в каждую из столиц стран ЕС, где с ключевыми лицами обсудил европейские перспективы Украины. Помню, с каким разочарованием он возвращался с каждой из командировок. Где-то - с большим, где-то - с меньшим, но разочарованием. Ни с одной столицы он не прислал бравурного пресс-релиза и не самопиарився на своей миссии. Как временный - на несколько лет начала выполнения СПС - страны ЕС предложили компромисс: "ЕС признает европейские стремления и приветствует европейский выбор Украины ..." "Это ничего!!!" - эмоционально говорил Бутейко, правильно полагая, что если так зафиксировать политическую линию, то ЕСовцы и дальше будут играть словами и не включат нас в процесс расширения ЕС", - вспомнил дипломат.

Напомним, первым о смерти Бутейко в Twitter сообщил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Как сообщал "Апостроф", 23 февраля, в возрасте 88 лет скончался известный украинский композитор, народный артист Украины Лев Колодуб.