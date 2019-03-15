Журналисты нашли героя, спасшего мать и упавшего в море младенца: опубликовано видео

Стало известно имя героя, который спас женщину с ребенком, которого вместе с коляской сдуло ветром в море в Одессе.

Об этом сообщает ТСН.

Спасателем оказался 30-летний житель Киева Александр Крамар, который отдыхал в Одессе. Увидев, что женщина с ребенком тонут, он быстро снял одежду и бросился в море. Сначала помог выбраться на берег женщине, а потом на руках вынес ребенка и ушел. Его целый день искали спасатели, чтобы наградить, но найти парня удалось лишь журналистам.

"Быстро достал ребенка и маму. Это очень быстро все происходило. Герои они, не я. Верьте в людей! Творите добро!" – сказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось впечатляющее видео спасения ребенка из-под колес авто в Беларуси.