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Журналисты нашли героя, спасшего мать и упавшего в море младенца: опубликовано видео

пятница, 15 марта 2019, 00:22
Фото: скриншот из видео\YouTube

Стало известно имя героя, который спас женщину с ребенком, которого вместе с коляской сдуло ветром в море в Одессе.

Об этом сообщает ТСН.

Спасателем оказался 30-летний житель Киева Александр Крамар, который отдыхал в Одессе. Увидев, что женщина с ребенком тонут, он быстро снял одежду и бросился в море. Сначала помог выбраться на берег женщине, а потом на руках вынес ребенка и ушел. Его целый день искали спасатели, чтобы наградить, но найти парня удалось лишь журналистам.

"Быстро достал ребенка и маму. Это очень быстро все происходило. Герои они, не я. Верьте в людей! Творите добро!" – сказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось впечатляющее видео спасения ребенка из-под колес авто в Беларуси.

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Раздел: Общество Тема:
Теги: дети, Одесса, видео

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