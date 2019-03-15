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В Украину идет резкое потепление до 19 градусов: названа дата температурного "прыжка"

пятница, 15 марта 2019, 14:11

В Украину идет потепление, уже с понедельника, 18 марта, температура резко поднимется.

Об этом сообщают на сайте Укргидрометцентра.

В ближайшие дни на территории страны температура будет держаться на показателе 8-11 градусов тепла. Прохладней будет в восточных областях, а потеплее - на Западе и Юге.

В субботу, 16 марта, по всей Украине пройдут дожди. 17 марта осадки обещают только в западных и восточных областях.

По данным синоптиков, уже с понедельника, 18 марта, стоит ждать температурного "скачка". Столбики термометров в этот день покажут 11-19 градусов тепла. В следующие дни температура немного опустится, но тепло еще будет держатся.

Как сообщал "Апостроф", синоптики рассказали, какой будет погода в Украине весной.

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