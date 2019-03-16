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Почем "свинопад": стало известно, во сколько обошлась "Нацкорпусу" акция под АП

суббота, 16 марта 2019, 19:32

Игрушечные свинки, которыми в Киеве активисты "Нацкорпуса" забросали Администрацию президента, скорее всего, обошлись им недешево.

Об этом сообщил фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров, который вел трансляцию с места событий.

Он опубликовал на своей странице в Facebook фотоколлаж, на котором можно увидеть как количество использованных свинок, так и их цену.

По данным интернет-магазина "Rozetka.ua", зеленые свинки, в зависимости от размера, стоят от 148 до 349 гривен. По словам корреспондента, на акции использовались как маленькие, так и большие игрушки. Всего было несколько сотен свинок.

Главной целью протеста организаторы назвали публичное обращение к президенту Украины Петру Порошенко с требованием немедленно арестовать всех участников коррупционной схемы в "Укроборонпроме". Также представители "Нацкорпуса" требовали ареста фигурантов дела о коррупции в оборонной отрасли, бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря. В ходе время акции под администрацией президента участники скандировали "Свинарчуков за решетку!".

Также смотрите эксклюзивное видео "свинопада".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в тот же день, 16 марта, в Полтаве во время визита президента Петра Порошенко между представителями "Нацкорпуса" и полицией произошел конфликт, в результате которого были задержаны более 10 челове

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