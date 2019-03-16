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В Youtube объяснили, за что забанили канал Зеленского

суббота, 16 марта 2019, 22:20

В субботу, 16 марта, на YouTube из-за массовых жалоб пользователей заблокировали канал кандидата в президенты Украины и шоумена Владимира Зеленского.

Об этом сообщает команда Зеленского на странице в Facebook.

"Наконец мы получили официальный ответ от Youtube, почему наш канал был заблокирован. Причина никого не удивила - массовые жалобы ботов. Но правда будет всегда на стороне тех, кто не врет", - говорится в сообщении.

Также команда рассказала и о дальнейших своих действиях.

"Продолжаем снимать прозрачные влоги, пусть это и не нравится власти", - добавили в команде Зеленского.

Как сообщал Апостроф, ранее сети разгневало поздравление Зеленским украинцев с советским праздником.

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