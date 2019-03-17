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Экс-главари боевиков на Донбассе публично сцепились в сети: все подробности

воскресенье, 17 марта 2019, 23:20

Боевик Сергей Дубинский, известный как "Хмурый" и бывший главарь боевиков ДНР Игорь Гиркин устроили в разборки в сети из-за постыдного "передвижения" Стрелкова из Краматорска в Горловку в багажнике автомобиля.

Об этом сообщил блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

Так, Дубинский утверждает, что Гиркин добирался до Горловки в багажнике авто, обложенном бронежилетами. Причем, по заявлениям "Хмурого", "свидетелей данного постыдного "передвижения" достаточно".

На этот выпад Гиркин не смог промолчать, напомнив, что якобы прибыл в Горловку на БТРе.

"Впрочем, если считать БТР багажником автомобиля… тогда что-то похожее вырисовывается. Но ведь он сам лично видел… Как я могу спорить? Наверное, это меня память подводит", - отпарировал Стрелков.

Впрочем, позже Гиркин все-таки признал, что это был не БТР.

Не смог промолчать и не вставить свои пять копеек в этих разборки боевик Игорь Безлер (позывной "Бес").

В сети же эти разборки вызвали только смех.

Как сообщал "Апостроф", это не первый случай, когда главари боевиков ДНР устраивают разборки в сети.

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