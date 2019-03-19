​Над городом поднялся черный столб дыма: опубликовано видео сильного пожара на рынке в Запорожье

19 марта в Запорожье случился масштабный пожар на радиорынке.

Соответствующее видео публикует сообщество "Это Запорожье" в соцсетях.

"Утро на радиорынке начинается не с кофе!", - подписано видео.

Под видео появились комментарии.

"Что у нас по соблюдения правил пожарной безопасности?", "Не ребята, это рука кремля", "Отэто пожарникам попёрло, будут с новыми айфонами", "Это все китайские телефоны)", "позапрошлой осенью тоже на Анголе ряды горели, только с одеждой. Там были проблемы с проводкой, как и здесь. И в этом нет ничего странного. Никто за этим просто-напросто не следит", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 18 марта на улице Героев Днепра в Киеве неизвестные подпалили магазин Roshen.