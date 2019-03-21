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​Когда в Украине ждать новые волны потепления и похолодания: свежий прогноз от синоптика

четверг, 21 марта 2019, 11:46

С 22 по 24 марта в Украине сохранится умеренное тепло, местами с дождями, а вот 26 числа следует ожидать похолодание до 2 градусов мороза.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает opinionua.

"После прохладной недели, когда температура воздуха в ночные часы опускалась до нуля и даже ниже, 22, 23 и 24 марта ожидается потепление. Максимальная температура воздуха в течение дня составит +10 +15 градусов. Самой холодной останется северо-восточная часть Украины, в Сумской и Харьковской областях ожидается +5 +9 градусов", - говорится в сообщении.

22 марта атмосферный фронт обусловит периодические дожди в большинстве областей Украины, только южная часть попадет в сухую солнечную погоду.

23 марта, во Всемирный день метеоролога, и 24 марта существенные осадки в Украине маловероятны из-за антициклона.

В начале следующей недели, в понедельник, теплая погода еще удержится. Но придут дожди с запада, которые в течение дня распространятся на большую часть территории Украины, кроме восточных областей и юга.

В дальнейшем дождей в Украине станет, а температура воздуха начнет снижаться. Похолодание коснется большинства областей. Ночью ожидается от +4 до -4 градусов, днем столбики термометров не превысят +5 +9 градусов.

В ночные часы, когда температура воздуха будет приближаться к нулю градусов и ниже, возможен мокрый снег.

В Киеве 22 марта будет сыро и тепло, пройдет дождь, температура воздуха достигнет +8 +10 градусов.

На выходные, 23-24 марта, существенные осадки в Киеве маловероятны, потеплеет еще на несколько градусов, максимально предполагается +10 +13 градусов.

В понедельник, 25 марта, в столице еще будет тепло, днем будет сухо, осадки вероятные вечер.

Со вторника, с 26 марта, в Киеве, как и в большинстве областей Украины ожидается похолодание. Снижение температуры воздуха будет сопровождаться периодическими дождями. Столбики термометров будут колебаться в дневные часы около +7 градусов, а ночью даже опускаться до 0-2 градусов мороза.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики сообщили, что ближайшее лето в Украине будет поздним и коротким.

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