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​В Украине выпустили календарь с детьми защитников ДАП: фото

четверг, 21 марта 2019, 06:57

Общественная организация "Сердца Киборгов" в кулуарах Верховной Рады Украины продемонстрировала календарь "Взгляд будущего" на 2019 год.

Об этом сообщает УНН, публикуя соответствующие фото.

Героями каждой страницы стали дети из семей погибших военнослужащих в зоне проведения АТО. Мальчики и девочки, одетые в вышиванки, изображаются на снимках вблизи с акцентом на глаза. Всего в календаре изображены 12 детей на каждый месяц года.

"Я мечтаю еще раз увидеть своего отца и прижаться к его крепкому плечу. Мне его очень не хватает", - подписан один из снимков цитатой пятилетнего Макара Рябухи, папа которого погиб от болезни, которую получил в зоне АТО.

Соответствующую информацию о судьбе родителей каждого ребенка можно найти на последней странице календаря.

Как сообщал "Апостроф", недавно в сети опубликовали постеры для участников дорожного движения, создали в Новой Зеландии.

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