Пленного украинского моряка прооперировали в Москве: что известно

Украинскому военнопленному Василию Сороке в России сделали операцию: из руки вытащили восемь осколков, а недостающие сухожилия пальцев пришлось восстанавливать с помощью пересадки.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат моряка Сергей Бадамшин.

"Ранение руки оказалось еще серьезнее, чем предполагалось еще при обследовании: сухожилия сгибателей 2-4 пальцев руки были не просто повреждены (перебиты) осколком, а напрочь отсутствовали. Врачи при операции, сделав, разрез, и увидев полное отсутствие искомых сухожилий опешили: "А где они?" Но паники не было, все обошлось профессиональными действиями", - сообщил Бадамшин.

По его словам, операция длилась более трех часов. Было изъято восемь осколков - больше, чем было обнаружено во время обследования.

Как рассказал Бадамшин, одессит Сорока шутил во время операции: "Доктор, зашивайте хорошо, а то твои швы наверное пол-Европы будет смотреть".

Вечером того же дня Василия вернули в СИЗО, а сегодня он сообщил адвокату, что швы сделаны "аккуратненько".

В целом, сообщая о состоянии здоровья Сороки, адвокат отметил, что "температуры нет, антибиотики принимает, перевязки были 18, 19, 20 марта, а дальше будут делать 1 раз в 3-4 дня. Швы снимут через две недели в СИЗО, а гипс (лангету) - через 5-6 недель". При этом сухожилия будут заживать около года.

Сорока передал благодарность врачу Владимиру Вороницыну "за профессионализм и человеческое отношение".

Адвокат сообщил, что настроение у его подзащитного бодрое и он чувствует "определенное облегчение после операции".

В заключение своего поста Бадамшин адресовал "несколько вопросов в пустоту".

"Почему в Керченской больнице не стали оперировать раненого надлежащим образом и в соответствии с собственной совестью? Почему врачи СИЗО-1 Матросская тишина, МСЧ-77 филиал Больница, СИЗО 2 Лефортово отнеслись к своим обязанностям не должным образом, пытаясь лечить уничтоженные сухожилия и неизвлеченные осколки эспандером (вредительство же) и уколами витамина В, вместо неотложной операции? Что делать обычным заключенным, за которых не вступается международное сообщество, вся Украина, уполномоченные по правам человека, дипломаты, адвокаты? Последний вопрос по существу: когда прекратят издеваться над украинскими моряками и вернут их домой?", - написал Бадамшин.

Подробнее о деле украинских моряков, удерживаемых в России, читайте в материале "Апострофа": Путин может использовать захваченных моряков, чтобы продвигать своего кума на выборах в Украине – адвокат.