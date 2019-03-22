​Под Сумами мужчина ампутировал собственную ногу: подробности кошмара

В Ахтырке Сумской области мужчина ампутировал себе ступню и выбросил ее на улицу.

Об этом сообщает Ахтырский городской портал.

Часть человеческой ноги нашел собака и принес ее домой. Ошарашенный хозяин животного сразу сообщил об этом в полицию.

Правоохранители начали отрабатывать местные больницы и выяснили, что владелец ступни находился в Ахтырский центральной районной больнице. Пациент обратился к медикам 18 марта после того, как отрезал себе часть правой ноги кухонным ножом. У него была запущена гангрена, и конечность видгнила через некроз тканей. Отрубленную ступню он выбросил на улицу, под мостом.

Мужчину пролечили и предложили сделать операцию, но утром следующего дня он категорически отказался от дальнейшего лечения, написал расписку и покинул больницу.

По словам медиков, пациент болеет с июня прошлого года. Летом он девять дней находился в больнице, но потом отказался от лечения и более за медицинской помощью не обращался. За это время у больного развилась сухая гангрена правой стопы и нижней трети голени.

Свое нежелание лежать в больнице мужчина объясняет нехваткой средств, но медики уверяют, что готовы лечить его за счет больницы.

Еще одно местное издание "Роксолана" рассказывает, что мужчины зовут Владимир Твердохлеб. Он говорит, что больная нога продолжает гнить и единственное, о чем он мечтает - чтобы ее отрезали полностью.

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