Появились подробности загодочной смерти сельского головы под Николаевом: видео

Сельский голова в Николаевской области мог погибнуть от самопроизвольного выстрела ружья, которое находилось рядом с ним в авто.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам правоохранителей, смертельный выстрел мужчина получил именно из ружья, которое лежало в машине рядом с телом умершего.

Свидетель, который проезжал мимо и увидел перевернутое авто, прибежал, пытаясь помочь пострадавшему. Однако, как заверил мужчина, понял, что спасать водителя поздно. Тем более, что заметил на груди мужчины пятно крови от огнестрельного ранения.

Полиция открыла уголовное производство по факту убийства, но также рассматривает версии самоубийства и несчастного случая. Ведь по следам аварии видно, что машина двигалась на большой скорости, а дорога там очень плохая. Следователи подозревают, что ружье могло выстрелить на выбоине и спровоцировать аварию, или сработать уже во время ДТП.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в полиции раскрыли подробности жестокого убийства участника боевых действий на Донбассе.