Войну на Донбассе начал Киев: выросло число украинцев, сдавшихся пропаганде Кремля

За последний год доля украинцев, считающих, что войну в Донбассе развязали сепаратисты и Россия уменьшилась с 52% до 48,5%.

Об этом говорится в соцопросе Киевского международного института социологии на заказ ОО Детектор Медиа.

Так, доля тех, кто считает, что войну начала Украина, составляет 17% (против 15% в феврале 2018 года). При этом, 35% респондентов заявили, что "не могут определиться со своим мнением" по данному вопросу.

Также за последний год с 43% до 38% стало меньше тех, кто считает, что в Крыму и на захваченных территориях Донбасса преследуются украиноязычные граждане и патриоты.

"Зато с 10% до 15,5% стало больше украинцев, которые считают, что в Украине преследуются этнические русские и русскоязычные граждане", - говорится в сообщении.

В случае агрессии РФ в Керченском проливе 44% украинцев считают, что российские пограничники атаковали украинских моряков. Зато 19% убеждены, что украинские моряки провоцировали их. 37% опрошенных "не определились со своим мнением" по этому вопросу.

Опрос проводился с 9 по 20 февраля 2019 года. Было проведено 2042 интервью с респондентами, проживающих в 110 населенных пунктах Украины, кроме временно оккупированного Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 2,8%.

Как сообщал "Апостроф", ранее были опубликованы данные свежего соцопроса про отношение россиян к украинцам.