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Бегут от боевиков: в сети показали видео безумия на пункте пропуска на Донбассе

суббота, 23 марта 2019, 14:59

В сети опубликовали видео начала работы пункта пропуска Станица Луганская в Луганской области со стороны оккупированной территории ранним утром.

Ролик опубликован в YouTube.

На видео запечатлена толпа людей, которая бежит, чтобы занять очередь на паспортный контроль для пересечения линии разграничения.

Как известно, в Луганской области попасть на свободную территории Украины можно только через единственный пешеходный пункт пропуска.

Видео вызвало бурю среди пользователей сети.

"Антифашисты бегут к фашистам, чтобы их распяли в трусиках", "Прямо забор сносят, чтобы к бандеровцам первыми попасть, в очереди не ждать", "В какой то степени завидую людям из Лугандонии, они живут полноценной жизнью. Всегда радостные, подтянутые, целеустремленные!" - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали новое "говорящее" фото с Донбасса.

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