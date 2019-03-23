Бегут от боевиков: в сети показали видео безумия на пункте пропуска на Донбассе

В сети опубликовали видео начала работы пункта пропуска Станица Луганская в Луганской области со стороны оккупированной территории ранним утром.

Ролик опубликован в YouTube.

На видео запечатлена толпа людей, которая бежит, чтобы занять очередь на паспортный контроль для пересечения линии разграничения.

Как известно, в Луганской области попасть на свободную территории Украины можно только через единственный пешеходный пункт пропуска.

Видео вызвало бурю среди пользователей сети.

"Антифашисты бегут к фашистам, чтобы их распяли в трусиках", "Прямо забор сносят, чтобы к бандеровцам первыми попасть, в очереди не ждать", "В какой то степени завидую людям из Лугандонии, они живут полноценной жизнью. Всегда радостные, подтянутые, целеустремленные!" - пишут комментаторы.

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