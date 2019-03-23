На территории училища под Черниговом начальство устроило кабак с баней: в сети показали видео

В Черниговской области, на территории Сновского училища лесного хозяйства, построили ресторан.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил местный активист Алексей Малютин.

По его словам, здание строили при бывшем директора, на данный момент главы областного совета Игоря Вдовенко. Изначально помещение предполагалось для подготовки студентов на профессию бармена. Однако таких специалистов готовить так и не начали.

"Место отличное, особенно летом, можно арендовать, отметить день рождение, свадьбу, встретить дорогих гостей, короче любой каприз за ваши деньги", – пишет Малютин.

Также он отметил, что ресторан построили без каких-либо документов.

Напомним, как ранее сообщил "Апостроф", в оккупированном Россией Крыму жители устроили митинг против местных "властей" из-за строительства креветочной фермы.