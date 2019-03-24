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В Днепре похоронили трагически погибшего бойца: фото

воскресенье, 24 марта 2019, 09:33

В субботу, 23 марта, в Днепре похоронили бойца АТО Сергея Валаха с позывным "Борода", который подорвался в боевой машине.

Об этом сообщает IgorGirkin на своей странице в Twitter.

"Война забирает... Днепр, Сергей Валах, RIP", - написали в сети и опубликовали фото с его похорон.

Напомним, 20 марта экипаж боевой машины отправился подавить огонь боевиков. Однако по дороге БРМ наехала на мину и подорвалась. В машине находился и старший солдат Сергей Валах. Он принял на себя главный удар от взрыва в результате которого получил тотальные ожоги четвертой степени несовместимы с жизнью. Двое других членов экипажа остались живы.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото подорванной боевой машины на Донбассе, в которой погиб военнослужащий Сергей Валах с позывным "Борода".

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