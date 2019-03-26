Хотят смесь Иисуса и Наполеона: известный писатель жестко высказался про украинцев

Украинский писатель Лесь Подеревянский рассказал, каким украинцы хотят видеть президента страны.

Об этом сообщает издание "Цензор.нет", ссылаясь на слова поэта.

"Они ( избиратели - ред.) хотят, чтобы Президент был справедливый, как Иисус Христос, красивый, как Ален Делон, бедный, как Робин Гуд (всем все раздавал, ибо богатых не любят) и талантливый, как Наполеон. Но такого не бывает! Никто так не может. Тем более - политики, это довольно сволочная профессия", - заявил Подеревянский.

Журналист также подтвердил слова писателя и уточнил, что в Украине в президенты идут либо за деньгами, либо за властью, либо за тем и другим.

"Да, тем более, сейчас. И вот они такого хотят - но не могут понять, что такого не будет. И тут есть определенная опасность. Потому что украинцы, они - чемпионы по циклическому суициду, который они постоянно совершают. Я все время говорю: нас никто не может перемогти кроме нас самих", - заявил писатель.

По его словам, украинца это доказывали в течение всей своей истории.

"Мы постоянно все прос*рали – при том, что ситуация этого даже не предполагала. Это же вся история такая! Если так посмотреть, то у Богдана под Збражем было 300 тысяч войска. 300 тысяч! У Наполеона не было столько в решающих битвах! Но они все это благополучно проср*ли. А ведь то было лучшее войско Европы! И все это продолжалось и в 1918 году, и так далее", - рассказал Лесь.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинского писателя Леся Подеревянского возмутил бенефис шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского на канале "1+1" за день до выборов. Поэт даже написал стих, которым охарактеризовал ситуацию.