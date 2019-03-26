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ВСУ получили смертоносное оружие: опубликовано впечатляющее видео

вторник, 26 марта 2019, 01:22

На днях президент Украины Петр Порошенко передал военным Хмельницкой области новое смертоносное оружие.

Об он сообщил в Facebook.

"На днях передал военным на Хмельнитчине, кроме новейших турецких боевых беспилотников, более 420 единиц вооружения и техники. Работники оборонной отрасли дали украинским воинам в руки и щит, и меч. Дали смертоносную для врага оружие, которым, уверяю, в случае необходимости украинская армия умело воспользуется", - говорится в подписи к кадрам.

Уточняется, что Порошенко передал военным танки Т-64 образца 2017 года, боевые машины БТР-3 и БРДМ-2Л1, самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика".

Как сообщал "Апостроф", сотрудники украинского научно-производственного комплекса "Прогресс", который входит в состав "Укроборонпрома", завершили работы по модернизации и импортозамещению высокоточного снаряда 152-мм "Цветник".

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