​Деньги на ветер: что не так с выплатами на третьего ребенка в Украине

Выплаты на ребенка необходимо повышать каждые два-три года, иначе эффективность такой помощи сходит на нет.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Практических результатов от бюджетного поощрения многодетным семьям пока еще нет, однако, по мнению экспертов, опрошенных "Апострофом", демографического взрыва ждать точно не стоит.

"Не улучшит это демографическую ситуацию. Это улучшит ситуацию с доходами у многодетных семей, но никак не демографическую ситуацию. Дело в том, что деньги работают плохо. Они работают 2-3 года, а потом необходимо либо увеличивать выплаты, либо эффект от них просто сходит на нет. Правда, бороться нужно за каждого ребенка», - убеждена директор Института демографии социальных исследований НАНУ Элла Либанова.

По словам демографа, если есть шанс на то, что какая-то пара родит третьего ребенка – государству нужно ее подтолкнуть в этом направлении.

Детально читайте в материале "Апострофа": "Подгузники от Гройсмана": как украинская власть "заботится" о молодых матерях.