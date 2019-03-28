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Дубиль назвал реальный вариант повышения зарплаты для медработников

четверг, 28 марта 2019, 20:32

Народный депутат из фракции "Батькивщина" Валерий Дубиль обвинил власть в манипуляции данными о росте зарплат среди врачей.

Об этом Дубиль написал в своем блоге на веб-сайте "Киеввласть", пишут "Украинские новости".

По его словам, цифры, которые звучат из уст чиновников об увеличении зарплат медработников в 4-4,5 раза с начала "медреформы", поразили работников отрасли, которые начали флэшмоб в соцсетях - они делятся фотографиями с изображением зарплатных ведомостей.

"Если по данным Госстата на начало практической реализации "медреформы" в июне 2018 года средняя зарплата медиков была 6,25 тыс. гривен в месяц, то в январе 2019 года (через полгода получения финансирование "по новому механизму") она практически не изменилась и составила 6,27 тыс. гривен. То есть, с учетом годовой инфляции в 9,8%, реальная средняя зарплата медиков даже уменьшилась. А победные реляции власти о невиданном росте заработной платы медиков касаются такого небольшого их количества, что даже не влияют на ее средний уровень", - подчеркнул нардеп.

Он раскритиковал обещания властей поднять в будущем зарплату и другим медикам в 2-3 раза и считает, что у государства на это не хватит финансового ресурса в рамках предложенной Министерством здравоохранения исключительно государственной, бюджетной системы финансирования здравоохранения. По его расчетам, для того, чтобы поднять зарплаты работникам системы здравоохранения в 2-2,5 раза, нужно дополнительно заложить в бюджет 77 млрд гривен, то есть поднять его с 123 минимум до 200 млрд гривен.

"Столько будет стоить одно лишь повышение заработной платы медикам, а еще надо покрывать расходы собственно на лечение пациентов, компенсировать рост расходов на содержание больниц и прочее", - написал нардеп.

Единственным путем настоящего повышение зарплат медиков он считает внедрение системы финансирования здравоохранения из нескольких источников.

"Введение медицинского страхования уже в ближайшей перспективе позволит повысить уровень финансирования здравоохранения в нашей стране до 280-300 млрд гривен. Только так и никак иначе можно остановить эмиграцию медработников в соседние страны, где зарплаты выше в разы. Это наша самая главная задача, потому что с такой тенденцией некому будет лечить людей здесь, в Украине", - отметил он.

По его словам, это позволить поднять зарплаты медиков в 2,5-3 раза.

"Медработники уже не будут езжать в поиске лучшей жизни за границу, ведь даже в соседней Польше не хватает большого количества врачей. Сама же медицина станет универсально доступной для каждого пациента, независимо от его материального и социального статуса, а также места жительства", - резюмировал Дубиль.

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