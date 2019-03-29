Фанаты подтанцовывали на похоронах лидера The Prodigy: фото и видео прощания

В пятницу, 29 марта, фанаты и близкие вокалиста The Prodigy Кита Флинтона попрощались со звездой в городе Брейнтри (Англия).

Об этом сообщает ресурс tvnet.

Чтобы почтить память исполнителя собрались тысячи фанов, родные и близкие Кита Флинтона. Поклонники шли за катафалком около 2,5 километра, чтобы отдать дань уважения вокалисту электронного коллектива.

Отмечают, что церемония прощания с Китом Флинтом в церкви была закрытой. Во время прощания играла музыка System of a Down. Когда гроб внесли в церковь, прозвучал хит Prodigy "Outer Space", а скорбящие фанаты подпевали и подтанцовывали.

Также для слов прощания с артистом специально были установлены громкоговорители, транслирующие речи прощающихся.

"Супруга Кейта Флинта, Маюми Кай, приехала на похороны легенды The Prodigy и не смогла сдержать слез во время прощания. СМИ писали, что в последнее время Флинт и Кай не жили вместе, потому что девушка вернулась в Японию. Причиной его смерти могли быть именно проблемы с Кай, так как "он не представлял жизни без нее и не хотел продавать их общий дом", но девушка настояла, "что разбило ему сердце"", - говорится в сообщении.

Напомним, тело Флинта было обнаружено 4 марта в его доме в Англии. Музыкант покончил с собой на 50-м году жизни.

Как сообщал "Лайм", знаменитая группа The Prodigy отменила запланированные выступления. Такое решение участники команды приняли из-за смерти своего вокалиста Кита Флинта.