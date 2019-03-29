Синоптики намекнули на весну в новом прогнозе погоды

В последний рабочий день недели и месяца, 29 марта, в Украину придет погода с намеком на возвращение весны.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, непогода, которая хорошенько поморозила украинцев в течение недели, завтра начнет отступать.

При этом ночная температура все еще будет довольно низкой: от -3 градусов на востоке, до +2 на западе.

В западные области 29 марта также придет самая теплая погода. Днем там температура будет колебаться от 9 до 12 тепла. При этом в Карпатах вероятно снова выпадет мокрый снег и дождь.

Далее температура будет немного проседать в центре – до 7-9 со знаком плюс - и опустится до 6-9 тепла на востоке.

В Киеве 29 марта ночью ожидается от -1 до +1 градуса. Днем воздух прогреется до 9-11 градусов. Как и по всей стране, в столице будет пасмурный день.

Ветер ожидается западный, со скоростью 5-10 м/с.

Как сообщал "Апостроф", ранее климатологи дали печальный прогноз о погоде на лето 2019 года.