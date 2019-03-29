Скандал вокруг учителя-педофила под Киевом: появились фото "любителя мальчиков" и рассказ экс-жены

Бывшая жена педофила-учителя из Малых Ерковцов под Борисполем, который в течение нескольких лет развращал детей, рассказала, что замечала у мужа "интерес" к парням.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Жена Светлана, которая ушла от мужа еще 6 лет назад, рассказала немного о их супружеской жизни.

"Мы хоть и расписаны, но не живем с Юрием уже шесть лет. Я много раз пыталась, но он не дает развода. Хотя уже давно живу с другим человеком, у нас дочке уже 1 год и восемь месяцев. Первые двое детей - Юрия: старшая дочь и сын", - рассказала 34-летняя женщина.

Светлана из Яготина, после свадьбы переехала к мужу в Бориспольский район. До сих пор зарегистрирована в доме Юрия. Говорит, что за пять лет совместной жизни с бывшим мужем натерпелась изрядно. Утверждает, что и бил ее, и ночью с детьми выгонял на улицу.

На вопрос, почему же она оставила своего маленького ребенка с Юрием, ответила, что пыталась забрать его, дважды подавала в суд, но безрезультатно. Бывший муж якобы не давал им видеться, к ней домой сына не пускал. Мать течение пяти лет видела ребенка только когда он приезжал в деревню, где у отца остался дом. На звонки Юрий тоже якобы не отвечал, сбрасывал, а о старшей дочери вообще не хотел заботиться.

После задержания мужа матери мальчика позвонили из полиции и она забрала сына. "Два дня назад Юрий позвонил, попросил позвать сына, хотел с ним поговорить. Сын не захотел...", - добавила Светлана.

Женщина также рассказала, что знает некоторые семьи, которые заявили в полицию на Юрия.

"Они приличные, порядочные люди, думаю, что оговорить не могли", - считает Светлана.

Также она утверждает, что во время совместной жизни замечала за мужем "странности".

"Знаете, это было заметно. Как только какой-то праздник, день рождения, то человек засматривался на парней", - рассказала женщина. Уточнила, что на подростков.

"А где-то года два назад, я была беременной и собиралась в декрет, ко мне обратилась бывшая соседка по общежитию. Она сама жила с сыном-школьником (я ее давно не видела, может они поехали). Пожаловалась, что мой бывший муж настойчиво зовет ее сына в гости", - рассказала Светлана.

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