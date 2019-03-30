Что готовит украинцам погода на выходные: актуальный прогноз и карта

В субботу и воскресенье, 30-31 марта, на всей территории Украины будет тепло и солнечно.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

30 марта во всех регионах прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков. На Западе днем температура воздуха поднимется до 12-15 градусов тепла. В восточных областях - +10...+13 градусов. На остальной территории будет +11...+13. Ночью в Украине столбики термометров покажут +1...+6 градусов за Цельсием.

В Киеве, как и в других регионах, солнечно и тепло. Днем +12...+14 градусов, ночью +4...+6. Ветер 5-10 м/с. Осадков не будет.

В воскресенье, 31 марта, везде обещают солнечную и ясную погоду. На Западе днем будет теплее - 14-16 градусов тепла, а ночью +2...+4. На Востоке +12...+14 в дневное время суток и +2...+5 в ночное. В остальных областях днем +12...+16 градусов.

В столице прогнозируют 14-16 градусов тепла днем и +3...+5 градусов ночью. Ветер 3-8 м/с.

Как сообщал "Апостроф", на Пасху, 28 апреля, в Украине будет тепло, но не без кратковременных осадков.

А ранее климатологи дали печальный прогноз о погоде на лето 2019 года.