​Влетел в билборд: появились фото смертельного ДТП под Киевом

31 марта в с. Хотов под Киевом случилось смертельное ДТП: водитель влетел в металлическую опору и погиб на месте.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Предварительно, водитель Skoda влетел в опору. К сожалению, от полученных травм скончался на месте. Пассажирка в срочном порядке госпитализирована с тяжелыми травмами. На место работают бойцы ГСЧС, патрульная полиция и скорая помощь", - говорится в сообщении.

Под остом комментаторы написали, что таксист страдал эпилепсией.

"Что вы все пишете гадости. У него была эпилепсия", "И как он мог, зная про это, садится за руль????", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", 31 марта в Оболонском районе Киева произошла ужасная авария, в которой пострадали пять человек, двое из которых - дети.