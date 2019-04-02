В школе Днепра внезапно подняли вопрос русского языка: в сети скандал

В одной из школ Днепра начали раздавать анкеты с предложением изучать русский язык, как язык "коренного народа".

Соответствующее фото в Twitter опубликовал пользователь "Василь Стус".

"Несмотря на то, что в анкете есть и другие языки, вопрос ставится именно насчет русского", - подписал снимок автор.

Под фотографией пользователи в один голос раскритиковали авторов анкеты и заявили о недопустимости таких инцидентов в школах.

Напомним, что в Луцке неизвестные вандалы разрисовали памятник Тарасу Шевченко: на монументе они оставили надпись "Луцк мертв".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети пользователи России запустили флешмоб в поддержку учительницы школы, которая была уволена из-за фото в купальнике.