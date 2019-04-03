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Названы первые шаги Зеленского на посту президента: кого-то посадят

среда, 03 апреля 2019, 11:06

В случае победы на выборах президента Владимир Зеленский и его команда намерены сразу же начать реформы тех отраслей и систем, изменения в которых были только имитированы.

Об этом заявил экс-министр финансов, советник Зеленского Александр Данилюк.

"Конечно, надо будет начать с того, чтобы те реформы, которые на самом деле были просто имитированы, чтобы их сделать по-настоящему. Какие они? Первое – это судебная реформа. Мы на следующей неделе представим наше видение", - отметил он.

По словам Данилюка, команда Зеленского планирует подать законопроекты относительно нового налогового кодекса и кодекса о труде, чтобы сделать "законодательство в этих сферах либеральным".

"Следующее это перезапуск антикоррупционной инфраструктуры, которая, к сожалению, не работает, она политически зависима. Очень надеюсь, что Антикоррупционный суд не придется создавать формально Зеленскому, а это сделает Порошенко. А он должен был это сделать еще на прошлой неделе", - сказал Данилюк.

Он добавил, что Антикоррупционный суд уже сегодня мог бы принимать первые решения.

"Я уверен, что эти решения и первые посадки, они произойдут вскоре после смены руководства страны", - сказал советник.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Украине состоялся первый тур выборов президента, в котором основная борьба развернулась между тремя кандидатами - Владимиром Зеленским, Петром Порошенко и Юлией Тимошенко.

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