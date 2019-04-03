Номер Ахметова не подскажете? В сети подняли на смех телефонную истерику Ляшко

Лидер "Радикальной партии", бывший кандидат в президенты Украины Олег Ляшко оказался в центре скандала.

На этот раз в своем Facebook одиозный политик выложил номера мобильных телефонов бизнесмена Игоря Коломойского, гендиректора телеканала "1+1" Александра Ткаченко и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

По словам радикала, он сделал это ради мести, так как работница телеканала "1+1" ранее опубликовала в открытом доступе его телефон.

"Какая-то идиотка с "плюсов" слила мой номер телефона в интернет. И вот уже второй день меня спамят тысячами сообщений и звонками со всего бывшего СССР. Поэтому вынужден буду изменить номер, который у меня с 1998 года. Кстати, кто хочет поговорить с Коломойским, Зеленским, Ткаченко - вот их телефоны. Звоните, пишите на здоровье!", - написал Ляшко.

В сети тут же прокомментировали поступок политика, высмеяв его действия. Также ему напомнили, что он лично в 2012 году давал всем свой номер телефона.

Ранее "Апостроф" сообщал, что между лидерами первого тура президентских выборов - Владимиром Зеленским и Петром Порошенко увеличивается разрыв в количестве граждан, проголосовавших за них.