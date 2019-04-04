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Еще одна весна: синоптик дала свежий прогноз по Украине, указав на важный момент

четверг, 04 апреля 2019, 12:17

С четверга, 4 апреля ни в одном из регионов Украины не ожидается снижений температуры воздуха ниже 8 градусов тепла, а значит, коммунальщики уже могут отключить населению отопление.

Об этом на своей странице в Facebookсообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозам, температура на конец недели будет следующей: 10 - 16 градусов тепла в большинстве областей страны и 17-20 – на юге и западе. Заморозков по ночам больше не ожидается.

"Именно на этой неделе средняя суточная температура воздуха не будет опускаться ниже 8 градусов, что является необходимым сигналом для коммунальных служб выключать отопление", - отметила синоптик.

Относительно влияния циклонов на температуру Диденко отметила, на территории Украины будет преобладать антициклон, однако следует ждать атмосферного фронта с дождями со стороны Польши после 7 апреля.

На следующей неделе в большинстве областей страны ожидаются осадки – небольшие дожди. Температура – от 12 до 19 градусов тепла со временными снижениями до 7 градусов на западе.

"Весну такую славную ценим, наслаждаемся, верим, что весеннее мощное солнце в состоянии растопить окружающие абсурд, цинизм и откровенную глупость. Леся Украинка была права - весна, весна, твоя победа!", - написала Диденко.

Как сообщал Апостроф, 3 апреля синоптики утверждали, что Украину вскоре накроет антициклон, который принесет теплую погоду и отсутствие осадков. В прогнозе отмечалось, что сухую и комфортную погоду с 4 февраля будет омрачать лишь порывистый ветер.

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