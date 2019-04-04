Знаменитая бородатая женщина вышла замуж: опубликовано фото избранника

В США вышла замуж женщина, у которой с 14 лет начала расти борода.

Об этом сообщает ресурс kr24.com.

У Литл Бэр Шварц в 14 лет диагностировали синдром поликистозных яичников. Из-за этого у нее на лице начали расти волосы и появилась борода. Девушка скрывала недостаток косметикой и брилась.

Пять лет назад Шварц посчастливилось встретится в парнем, которому она показала свой изъян. Также, чтобы побороть комплексы, девушка приняла участие в специализированном конкурсе красоты, где победила. Однако со временем с парнем отношения сошли на нет и девушка отчаялась найти свою любовь.

Но в июле 2016 года 45-летний Тобиас Брэдик написал Литл Бэр в соцсети, и с тех пор они вместе. Ради своей новой любви Тобиас даже развелся с предыдущей женой и решил жениться на Шварц. На момент заключения брака девушке уже исполнилось 36 лет. На свадьбе присутствовали 40 человек.

"Я сразу поняла, что он очень добрый и красивый мужчина... он уважал тот факт, что я не боялась показать свою бороду" - поделилась Шварц.

Молодых даже не смутили разное вероисповедание: Литл - христианка, а Тобиас - сатанист. Супруги утверждают, что никаких разногласий между ними нет, у них общие этические принципы.

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