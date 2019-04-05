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В Крыму уже вовсю готовятся к 9 мая: сети повеселили фото жены "Гоблина" и местных "гениев" сцены

пятница, 05 апреля 2019, 15:58
Фото: RoksolanaToday&Крым\Twitter

Российские оккупанты вплотную занялись подготовкой празднования 9 мая в Крыму.

Об этом свидетельствуют фото, опубликованные на странице блогера под ником Roksolana Today & Крым в Twitter.

Так, на кадрах можно увидеть абсурдные фото с концертов с участием детей в оккупированном Крыму. На них школьники, одетые в духе военного времени, занимаются инсценировкой сцен времен Второй мировой войны.

Также на фото можно увидеть супругу так называемого главы аннексированного Россией Крыма Сергея Аксенова, которая также приняла участие в этой "патриотической эйфории".

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото мощного оружия в Москве, которое свезли в столицу России в рамках подготовки к военному параду 9 Мая на Красной площади.

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