РУС. | УКР.

среда, 10 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

10 апреля

02:28
В сети появились новые фото "русского мира" в Крыму
01:32
Неизвестный мститель жестоко наказал "героя парковки" в Киеве: фото
00:29
Появились впечатляющие "детские" фото из Чернобыльской зоны

9 апреля

23:59
Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити: видео гола
23:58
Ливерпуль - Порту: видео голов
23:50
В Крыму оккупанты ради наживы уничтожили озеро: фото
23:49
"Ливерпуль" обыграл "драконов" в ярком матче Лиги чемпионов
23:48
Команда украинца Зинченко неожиданно проиграла в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
23:15
День рождения Хью Хефнера: опубликованы самые крутые обложки Playboy
22:48
Как Нацдружины кошмарили силовиков и АП в Киеве: яркий фоторепортаж
22:18
Умер знаменитый украинский актер: фото, видео
21:55
На мосту в Киеве пьяный водитель грузовика протаранил легковушку: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В сети появились новые фото "русского мира" в Крыму

среда, 10 апреля 2019, 02:28

В сети опубликованы новые фото мусорных свалок, устроенных оккупантами в Крыму.

Снимки опубликовала на своей странице блогер RoksolanaToday&Крым.

В частности, на новых снимках сфотографированы кучи мусора, которые появились в Севастополе в бухте Камышовой, а также в районе пляжа Солдатский.

На снимках видно, что мусор, судя по всему, остался не только после отдыхающих, но и был привезен частниками, которые не желают платить за вывоз мусора.

Как сообщал "Апостроф", накануне известный российский блогер Илья Варламов опубликовал фоторепортаж из российской Читы, на котором показал катастрофическую ситуацию с мусором в городе, где живет более 300 тысяч людей.

Он отметил, что ситуация в Чите является самой серьезной среди всех городов, где ему довелось побывать.

Также блогер отметил, что был свидетелем того, как люди просто выбрасывали мусор из окна.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Теплый весенний экватор: синоптики дали прогноз на неделю

Толерантность на публику: что прячется за истинным лицом человека

Дождались: синоптики порадовали погодой на выходные

Главные анализы страны: как Порошенко и Зеленский сдавали тесты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: