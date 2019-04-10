В сети появились новые фото "русского мира" в Крыму

В сети опубликованы новые фото мусорных свалок, устроенных оккупантами в Крыму.

Снимки опубликовала на своей странице блогер RoksolanaToday&Крым.

В частности, на новых снимках сфотографированы кучи мусора, которые появились в Севастополе в бухте Камышовой, а также в районе пляжа Солдатский.

На снимках видно, что мусор, судя по всему, остался не только после отдыхающих, но и был привезен частниками, которые не желают платить за вывоз мусора.

Как сообщал "Апостроф", накануне известный российский блогер Илья Варламов опубликовал фоторепортаж из российской Читы, на котором показал катастрофическую ситуацию с мусором в городе, где живет более 300 тысяч людей.

Он отметил, что ситуация в Чите является самой серьезной среди всех городов, где ему довелось побывать.

Также блогер отметил, что был свидетелем того, как люди просто выбрасывали мусор из окна.