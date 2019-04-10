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В сети запаниковали из-за новой катастрофы у боевиков на Донбассе

среда, 10 апреля 2019, 18:38

На Донбассе назревает новая катастрофа.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Фашик Донецкий.

"Это то, о чем я говорю последний год. Системе водоснабжения на оккупированных *изда, а РФ не вложит ни копейки в ремонт. Плюс вода с затопленных шахт совсем скоро будет в питьевых источниках. Спасибо, РФ", - говорится в сообщении.

В сети пользователи тут же стали комментировать случившееся.

Как сообщалось, экологи бьют тревогу из-за ситуации на оккупированном Донбассе. В частности, уровень подземных вод на Донбассе повышается и этим может привести регион к необратимым экологическим последствиям.

Подробнее о техногенных проблемах на оккупированном Донбассе, читайте в материале "Апострофа": Боевики приближают второй Чернобыль: самые опасные точки на Донбассе.

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