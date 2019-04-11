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Российский оппозиционер выдал свое участие в захвате Крыма и слил "коллег": фото
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Российский оппозиционер выдал свое участие в захвате Крыма и слил "коллег": фото

четверг, 11 апреля 2019, 13:59

В сети опубликовали очередные доказательства участия российских военнослужащих в захвате Крымского полуострова.

Как сообщает InformNapalm, в захвате Крыма принимала участие 41-я бригада ракетных катеров.

В частности, журналисты показали фотографии российских моряков, которые служили на малом ракетном корабле "Мираж". Все они принимали участие в операции захвата Крыма и получили за это награды от министерства обороны РФ.

Один из них - Головань Александр Сергеевич (на первом фото справа) - принимал участие в акциях российской оппозиции, в том числе и в марше миллионов, который состоялся 12 июня 2012 года. За участие в операции захвата Крыма его наградили медалью.

Другой военнослужащий - Денисенко Александр Николаевич (на первом фото слева)- живет в Краснодарском крае РФ. Он проходил срочную службу в 41-й бригаде ракетных катеров. Также награжден медалью.

Также участие в операции по захвату Крыма принимал Барабаш Алексей Иванович (на первом фото по центру), который проживает в городе Новороссийск. Его тоже наградили медалью за оккупацию полуострова.

Ранее "Апостроф" сообщал, что боевики на Донбассе обстреливают воинов ВСУ из новых образцов вооружения Российской Федерации.

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