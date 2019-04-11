РУС. | УКР.

четверг, 11 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

11 апреля

13:52
​Британские копы "взяли" постаревшего основателя WikiLeaks: видео резонансного задержания
13:28
Конкуренты Кропачева подали жалобу в АМКУ по тендерам на шахтах
13:21
​В Киеве заметили уникальное авто-амфибию: опубликованы фото
13:10
В дело вмешались похороны: церемония взвешивания Ломаченко и Кроллы перенесена
13:06
Ученый рассказал про угрозу превращения Азовского моря в болото из-за Керченского моста
12:59
​Стало известно, чего ждет Запад от Порошенко и Зеленского после выборов
12:46
​Нестабильная весна: украинцев предупредили о новых дождях и заморозках
12:38
Друг детства и сооснователь "95 Квартала" даст пресс-конференцию о Зеленском и его окружении
12:33
Украинский чемпион мира задумался о карьере снайпера
12:33
США передали жизненно важную помощь для ВСУ: фото
12:28
​Переворот в Судане и арест союзника Путина: президенту РФ пророчат печальную судьбу
12:20
Недавно встречались: украинский продюсер рассказал о состоянии Софии Ротару
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В Киеве заметили уникальное авто-амфибию: опубликованы фото

четверг, 11 апреля 2019, 13:21

На Столичном шоссе в Киеве заметили необычный автомобиль-вездеход Sherp (Шерп).

Чудо-авто сфотографировал очевидец, передает TopGir.com.ua.

Как видно по силуэту и надписям, это уже известный Sherp (Шерп). Этот вездеход-амфибия способен проезжать там, где не могут проехать даже тракторы, а еще он умеет плавать.

К слову, до сих пор ведутся споры о его географическом происхождении. Так, в России его называют российским, а в Украине – украинским. Википедия же гласит, что это украинско-российская разработка. Так или иначе, но судя по грязи на кузове, вездеход везли с каких-то покатушек, возможно, с испытаний или показательных выступлений. Шерп был замечен в Киеве, на Столичном шоссе.

"Шерп" был создан на основе вездехода, разработанного петербургским инженером-изобретателем Алексеем Гарагашьяном. Позже Гарагашьян познакомился с двумя старыми приятелями - Сергеем Самохваловым и украинским бизнесменом Владимиром Школьником.

Компания по производству вездеходов под Петербургом была зарегистрирована в январе 2014 года, сам завод открылся в декабре того же года. Выпуск машин начался в 2015 году. На тот момент у Школьника уже был небольшой инжиниринговый центр под Киевом, где разработку Гарагашьяна доделывали.

Примечательно, что для экспорта на авто всегда прикручивается табличка "Made in Ukraine".

Как сообщал "Апостроф", представленная в 2018 году публике линейка автомобилей Aurus, на лимузине которой президент РФ Владимир Путин ехал на свою инаугурацию оказалась частично китайского производства.

Фотовзгляд

Все галереи
Как Нацдружины кошмарили силовиков и АП в Киеве: яркий фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Крымский мост как ракета из навоза, которая никогда не полетит - российский ученый

Теплый весенний экватор: синоптики дали прогноз на неделю

Толерантность на публику: что прячется за истинным лицом человека

Дождались: синоптики порадовали погодой на выходные

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: