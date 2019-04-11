​В Киеве заметили уникальное авто-амфибию: опубликованы фото

На Столичном шоссе в Киеве заметили необычный автомобиль-вездеход Sherp (Шерп).

Чудо-авто сфотографировал очевидец, передает TopGir.com.ua.

Как видно по силуэту и надписям, это уже известный Sherp (Шерп). Этот вездеход-амфибия способен проезжать там, где не могут проехать даже тракторы, а еще он умеет плавать.

К слову, до сих пор ведутся споры о его географическом происхождении. Так, в России его называют российским, а в Украине – украинским. Википедия же гласит, что это украинско-российская разработка. Так или иначе, но судя по грязи на кузове, вездеход везли с каких-то покатушек, возможно, с испытаний или показательных выступлений. Шерп был замечен в Киеве, на Столичном шоссе.

"Шерп" был создан на основе вездехода, разработанного петербургским инженером-изобретателем Алексеем Гарагашьяном. Позже Гарагашьян познакомился с двумя старыми приятелями - Сергеем Самохваловым и украинским бизнесменом Владимиром Школьником.

Компания по производству вездеходов под Петербургом была зарегистрирована в январе 2014 года, сам завод открылся в декабре того же года. Выпуск машин начался в 2015 году. На тот момент у Школьника уже был небольшой инжиниринговый центр под Киевом, где разработку Гарагашьяна доделывали.

Примечательно, что для экспорта на авто всегда прикручивается табличка "Made in Ukraine".

Как сообщал "Апостроф", представленная в 2018 году публике линейка автомобилей Aurus, на лимузине которой президент РФ Владимир Путин ехал на свою инаугурацию оказалась частично китайского производства.