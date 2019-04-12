Под Киевом военные открыли новую космическую обсерваторию: опубликованы фото

В Киевской области открыли новую астрономическую обсерваторию для наблюдения за искусственными спутниками Земли.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как отмечается, обсерваторию открыл Национальный центр управления и испытаний космических средств

"Другой запущенный в эксплуатацию объект – это система Збруч, которая осуществляет контроль за космическими объектами, которые находятся на орбите. В частности, и за космическим мусором, который представляет потенциальную угрозу", - сказано в сообщении.

Указывается, что сейчас есть каталог с примерно 12 тысячами космических объектов, за которыми ведется наблюдение.

В Национальном центре сообщили, что в Украине подобных астрономических обсерваторий несколько. Все они имеют разные задачи.

У них есть возможность получать информацию о конкретном назначении каждого космического объекта, оперативно проводить оценку его возможностей с точки зрения потенциальных угроз, а также формировать целеуказания для ударных систем высокоточного оружия.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", стало известно об успешном запуске в космос телекоммуникационного спутника Aradsat-6A для Саудовской Аравии ракетой Falcon Heavy от частной компании Space X.