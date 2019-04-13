Соцсети повеселило фото "космических пенсионеро" в Крыму

В соцсети с юмором обсуждают фото, сделанное в оккупированном Россией Крыму в День космонавтики.

Снимком поделился популярный пользователь Twitter с ником RoksolanaToday&Крым.

Фото сделано в селе Карса (ранее - Кирово).

"Бабки в платке: "Пенсионеры! Пройти на стартовую площадку спуститесь в пусковую шахту и ждите сигнал", "Когда уже кило гречки дадут за это пое*оту, домой пора, Малахов скоро начнется", "Б*я! Как перестать орать!", "Что это за ад?", "Какой это век?", "Капец", - пишут комментаторы.

Ранее в сети в сети поделились оригинальным поздравлением с Днем космонавтики с изображением бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого в образе космонавта.

Как сообщал "Апостроф", 12 апреля появилось раритетное фото советского космонавта Юрия Гагарина на рыбалке в Крыму.