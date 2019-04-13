​У российского посольства в Киеве прогремел взрыв: фото и заявление полиции

У посольства Российской Федерации, которое находится в Соломенском районе столицы, произошел взрыв.

Об этом сообщает Нацполиция.

"Сегодня правоохранители получили сообщение о том, что на проспекте Воздухофлотском в Соломенском районе возле посольства Российской Федерации произошел взрыв", - говорится в сообщении.

Полицейские начали проверку, а затем получили информацию от представителей "Киевэнерго", в этом квадрате произошел разрыв высоковольтного кабеля, принадлежащего Юго-Западной железной дороге.

В результате происшествия никто не пострадал, только повреждена мостовая. Сейчас проверяется информация о обесточивание терминала и путепровода. Привлечены все профильные службы.

Как сообщал "Апостроф", 13 апреля в городе Лисичанск Луганской области на предприятии ОАО "Лисичанский желатиновый завод" прогремел взрыв, в результате чего обрушилась стена цеха, насмерть придавив работницу завода.