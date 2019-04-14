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В крупнейших соцсетях произошел масштабный сбой: что произошло

воскресенье, 14 апреля 2019, 20:58

В воскресенье, 14 апреля, в работе социальных сетей Facebook и Instagram, WhatsApp произошел сбой.

Об этом сообщает ВВС.

"Социальные сети Facebook и Instagram, а также служба сообщений WhatsApp, были недоступны в воскресенье более трех часов", - говорится в сообщении.

Сайт Down Detector сообщил, что тысячи людей во всем мире жаловались на то, что три сервиса, принадлежащих компании Facebook, перестали работать с 11.30 по британскому летнему времени (BST).

Пользователям Facebook было отправлено сообщение: "Что-то пошло не так". После этого, в 14:50 было сообщено, что проблема решена.

Facebook не указал причину сбоя в работе или количество пострадавших пользователей.

Как сообщал "Апостроф", Facebook устроил масштабную чистку российских страниц, выдававших себя за украинские.

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