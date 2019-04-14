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В Украину возвращаются заморозки: каким областям не повезет

воскресенье, 14 апреля 2019, 13:39

В понедельник, 15 апреля, в некоторых областях Украины прогнозируют заморозки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, похолодание до 0...+3 градусов обещают в Житомирской и Киевской областях. Отмечают, что это II уровень опасности, оранжевый. Также заморозки - 0...+5 градусов - будут в Черниговской и Сумской областях (уровень опасности, желтый).

В Киеве 15 апреля также прогнозируют холодную погоду, а столбики термометров опустятся до 0...+2 градусов. Отмечают, что уровень опасности II, оранжевый.

Напомним, на северо-западе Канады зафиксировано самое сильное за более чем 10 тысяч лет потепление.

Как ранее сообщал "Апостроф", стало известно, когда в Украине установится по-настоящему теплая погода.

Также 14-16 апреля в Украину придет Черноморский циклон, который принесет с собой сильные дожди.

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