Киевлян шокировали жуткими находками на жетонах метро

Результаты биохимических анализов, взятых из наличных денег и жетонов на метро, показали, переносчиками скольких опасных болезней они могут быть.

Об этом написала координатор инициативы KyivSmartCity Ярослава Бойко.

"Атрофический гастрит, перитонит, плеврит, менингит, сепсис, дисбактериоз и пищевое отравление... все эти болезни можно подхватить, рассчитываясь наличными. В рамках спецпроекта от "Путеводителя разумного киевлянина" при поддержке VISA мы провели микробиологические испытания нескольких применяемым повседневных вещей, а именно - обыкновенной купюры номиналом 1 гривна и жетона на метро, которые мы сдали в биохимической лаборатории", - написала она.

Сообщается также, что среди бактерий, найденных на деньгах и жетона, были возбудители стафилококка и патогенных энтеробактерий, которые могут вызвать серьезные заболевания.

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