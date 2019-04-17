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На пункте пропуска у путешественника в Донецк нашли необычный багаж на полмиллиона: фото

среда, 17 апреля 2019, 02:29
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На контрольно-пропускном пункте "Гнутово" в Донецкой области остановили дончанина, который пытался провезти через линию разграничения саксофон, стоимость которого свыше полумиллиона гривен.

Об этом говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что 45-летний гражданин Украины ехал из Мариуполя в Донецк.

"Во время проведения осмотра его транспортного средства обзорной группой пограничников и представителей ГФС Украины был обнаружен спрятанный среди одежды в багажном отделении авто саксофон. Находка оказалась музыкальным инструментом модели класса "люкс" производства известного мирового производителя Henri Selmer Paris, который лидирует среди популярных духовых музыкальных инструментов ручной работы", - отметили в ООС.

Сам водитель рассказал, что инструмент его попросили перевезти через линию разграничения и передать музыкальном мастеру в оккупированном Донецке.

Инструмент изъят. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП (нарушение порядка перемещения товаров).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появились фото, на которых толпы людей из Александровки (Донецкой области) так и не дождались автобуса из Донецка.

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