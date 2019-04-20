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РПЦ сделала выпад против Константинопольского патриарха из-за Украины

суббота, 20 апреля 2019, 16:01
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В Российской православной церкви заявили, что Константинопольский патриархат якобы "теряет свой авторитет в православном мире" из-за предоставления томоса об автокефалии Украинской церкви.

Об этом в своем Telegram канале написал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В частности, он прокомментировал "призыв со стороны Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской и Кипрской православных церквей защитить храмы канонической Украинской церкви от захватов".

По мнению РПЦ, заявление четырех православных церквей якобы демонстрирует, что Константинопольский патриархат "теряет свой авторитет в православном мире, утрачивая возможность выражать общую волю и быть "первым среди равных".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 3 апреля Священный Синод УПЦ МП на заседании призвал отозвать томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

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