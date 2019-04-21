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Как в похоронном бюро: в сети высмеяли фото участниц фестиваля моды в Донецке

воскресенье, 21 апреля 2019, 10:21
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Пользователи Twitter высмеяли слишком мрачные и безвкусные наряды участниц на фестивале в оккупированном Донецке.

Фотографии с донецкого фестиваля дизайнерских коллекций и детских театров моды "Мода без границ" появились на странице Twitter "Донецк сегодня".

Пользователи отметили слишком большое количество неуместных фрагментов черного цвета, слишком закрытый крой и крайне неудобные для носки фасоны платьев. С другой стороны, некоторые отметили символичность нарядов.

"Вон черный цвет (цвет траура т.е.) присутствует - вот это поддерживаю - где Россия не походит -после нее все умирает!...", "Пришла и к нам мода опошлять госсимволику… Может сначала экономикой заняться? Браки по расчёту гораздо крепче говорят", "Как в похоронном бюро", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фотографии из оккупированной Макеевки, где когда-то был парк, а при боевиках наступила разруха.

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